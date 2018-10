Hamburg

In Hamburg hat sich ein Mann am frühen Sonntagmorgen in einer Wohnung verschanzt und einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Ersten Erkenntnissen zufolge soll er eine Waffe bei sich tragen, wie ein Polizeisprecher sagte.

Außerdem sollen sich nach Angaben des Sprechers noch zwei weitere Menschen in der Wohnung im Stadtteil Wandsbek aufhalten. Wie unter anderem das „Hamburger Abendblatt“ berichtet, handelt es sich dabei um zwei Frauen.

Zur Galerie Im Hamburger Stadtteil hat sich ein Mann in seiner Wohnung verschanzt. Sondereinsatzkräfte der Polizei waren vor Ort.

Auch soll der Mann bereits Forderungen gestellt haben. So verlangte er laut der Zeitung nach einer „Capri Sonne“, die die Polizei ihm bereitstellte.

Ob der offenbar psychisch auffällige Mann eine Gefahr für die beiden darstellt, sei noch unklar. Die Polizei ist derzeit mit einer SEK-Einheit und einer Verhandlungsgruppe im Einsatz. Die Holzmühlenstraße ist teilweise abgesperrt.

Von RND/dpa/mkr