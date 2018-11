Amsterdam

Kurioser Fall von Geldwäsche: Die Amsterdamer Polizei hat in einer Wohnung 350.000 Euro in einer Waschmaschine entdeckt. Ein 24-jähriger Mann sei unter dem Verdacht der Geldwäsche festgenommen worden, teilte die Polizei am Donnerstag in der niederländischen Hauptstadt mit. Auch eine Waffe und mehrere Telefone seien beschlagnahmt worden.

Die Polizei war wegen des Verdachts, es gebe illegale Bewohner, in die Wohnung gekommen. Bei der Überprüfung entdeckten die Beamten bei einem Blick in die Waschmaschinentrommel die Bündel mit 20-, 50- und 200-Euro-Scheinen.

Von RND/mat/dpa