Chiang Rai

Acht Tage nach dem glücklichen Ende des Höhlendramas darf das gerettete Fußball-Team das Krankenhaus erstmals verlassen. Die thailändischen Behörden wollen die jungen Fußballer und ihren Trainer noch am Mittwoch in der Stadt Chiang Rai bei einem Pressetermin der Öffentlichkeit präsentieren. Noch ist nicht klar, ob alle zwölf Kinder dabei sein können. Inzwischen wird auch darüber spekuliert, dass die ersten Jungen noch am Mittwoch nach Hause dürfen. Bislang wurde dies für Donnerstag erwartet.

Die jungen Fußballer trauern um den Taucher, der beim dem Versuch ihrer Rettung ums Leben gekommen war. Quelle: dpa

Nach Angaben der Ärzte geht es den Jungen im Alter von 11 bis 17 Jahren gut. Seit der Rettung waren sie mit ihrem Trainer zur Beobachtung im Krankenhaus von Chiang Rai, der Hauptstadt der nordthailändischen Provinz, in der die Höhle liegt. Die Fußballer hatten am 23. Juni während der Regenzeit trotz aller Warnungen einen Ausflug in eine Höhle unternommen. Dort wurden sie von Wassermassen überrascht. Erst nach 17 Tagen kamen die letzten frei. Das Drama und die glückliche Rettung wurden in aller Welt verfolgt.

Tesla-Chef Elon-Musk hat mittlerweile um Entschuldigung gebeten. Das berichtete der „Mirror“. Der Tech-Milliardär hatte einen der Rettungstaucher als „pädophil“ beschimpft. Der britische Taucher Unsworth hatte Musks Angebot, ein Mini-U-Boot in die Höhle zu schicken, als billigen PR-Trick kritisiert. Es sei völlig ausgeschlossen, dass das Boot durch die enge Höhle passe. Musk hatte daraufhin via Twitter die Beherrschung verloren.

Von dpa/RND