Ex-Kanzler Gerhard Schröder und seine frischgebackene Ehefrau Soyeon Kim sind der Überzeugung, beim Kennlernen habe eine höhere Macht die Hände mit im Spiel gehabt. „Das Schöne ist, dass wir dieselben Leute kennen, unabhängig voneinander. Gerhard und ich denken uns oft, dass unsere Beziehung vom Schicksal gelenkt wurde“, sagte sie in einem Interview des Magazins Bunte. „Es lag auf der Hand, dass wir uns irgendwann auf einer Wirtschaftskonferenz kennenlernen mussten, so ist es ja dann auch passiert.“

„Gerhard ist als Ehemann ganz unkompliziert“

Die Verbindung bekommt der 48-Jährigen offenbar gut. „Seit ich mit Gerhard zusammen bin, habe ich dreieinhalb Kilo zugenommen. Ich mag die deutsche Küche.“ Ihr 74-Jähriger Mann dagegen hat Schwierigkeiten mit Speisen ihres Heimatlandes Südkorea. Kimchi, ein in Salz eingelegter Chinakohl oder Rettich, der durch Milchsäuregärung haltbar gemacht wird, ist nicht sein Fall. „Er mag es nicht. Sein Kommentar war: ‚Es schmeckt fürchterlich.’“ Im Gegenzug habe er ihr Bratkartoffeln zubereitet und sich zuvor von Star-Koch Alfons Schuhbeck Tipps geholt. „Das finde ich reizend von Gerhard.“

Soyeon Kim hat überhaupt kein Problem damit, bereits die fünfte Ehefrau des SPD-Politikers zu sein. „Nein. Warum? Er tut alles für mich – und ich für ihn. Gerhard ist als Ehemann ganz unkompliziert.“ Manchmal lese er ihr Gedichte von Goethe, Rilke oder Schiller vor. So lerne sie die deutsche Kultur noch besser kennen. Zudem könne er aus dem Stegreif Hamlet zitieren. „Auch das bewundere ich an meinem Mann“, so Kim in Bunte.

Von RND