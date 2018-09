Norristown

Bill Cosby muss ins Gefängnis. Der 81-jährige Schauspieler wurde am Mittwoch Nachmittag (Ortszeit) in Pennsylvania zu drei bis zehn Jahren Haft verurteilt. Die Staatsanwaltschaft hatte fünf bis zehn Jahre gefordert, Cosbys Verteidiger hatten auf Hausarrest plädiert. Die zehnköpfige Jury sprach Cosby der Vergewaltigung und Betäubung von Andrea Constand schuldig. Zuvor war der frühere Fernsehstar als gewalttätiger Sexualstraftäter eingestuft worden. Das bedeutet, dass er sich lebenslang einer Therapie unterziehen muss. Außerdem wird sein Name in ein Register eingetragen, Nachbarn, Schulen und Opfer werden über seinen Wohnort informiert.

Cosby wurde im April schuldig gesprochen, 2004 eine Frau unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht zu haben. Die Staatsanwaltschaft forderte am Montag fünf bis zehn Jahre Haft für ihn. Die Verteidigung führte dagegen an, der 81-Jährige sei zu alt und geschwächt für eine Gefängnisstrafe. Sie wollte auch eine Einstufung als Sexualstraftäter verhindern und führte an, das entsprechende Gesetz in Pennsylvania sei verfassungswidrig.

Von RND/dpa