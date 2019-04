Schweinchen-Quieken und Ziegen-Meckern: So klingen paarungsbereite Pandas, erklärt der Berliner Zoo. Und so klangen auch die Berliner Panda-Dame Meng Meng und Männchen Jiao Qing in den letzten Tagen – und nähren damit die Hoffnung auf süße Panda-Babys. Doch ein bisschen müssen sie noch üben ...