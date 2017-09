Gigantischer Fettberg wird zu Biodiesel

London. Das 130 Tonnen schwere Gebilde aus Fett und Abfall aus dem Londoner Abwassersystem soll in Biodiesel umgewandelt werden. Das teilte das Wasserversorgungsunternehmen Thames Water mit. Der monströse Fettberg verstopft einen Abwasserkanal im Stadtteil Whitechapel. Er ist 250 Meter lang und besteht vor allem aus Windeln, Feuchttüchern und hartem Kochfett. Sein Gewicht entspricht dem von mehr als zehn Doppeldeckerbussen.

Ein Drittel des unappetitlichen Gebildes wurde bereits abgetragen, wie es hieß. Der Fettberg soll in bis zu 10.000 Liter umweltfreundlichen Kraftstoff umgewandelt werden und nach insgesamt drei Wochen weg sein. „Er mag ein Monster sein, aber der Whitechapel-Fettberg verdient eine zweite Chance“, scherzte der Verantwortliche für Abwassersysteme bei Thames Water, Alex Saunders.

Tracey removes the latest piece of Whitechapel #fatberg - the worst she has seen in 10 years. "It's horrendous!" pic.twitter.com/HiG5HJbUi8

Auch das Londoner Stadtmuseum hatte bereits Interesse an dem Fettberg angemeldet - als Ausstellungsobjekt. Eine Umfrage unter Twitter-Nutzern, wie der Berg benannt werden soll, ergab unter anderem Vorschläge wie „Fatty McFatberg“ und „Fat the Ripper“.

You came up with some great suggestions to help us name the Whitechapel #fatberg 💩🚧🤢Vote for your favourite below: