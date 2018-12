Los Angeles

Ryan Murphy, der Schöpfer von Erfolgsserien wie „Nip/Tuck – Schönheit hat ihren Preis“, „Glee“ und „American Horror Story“, ist mit einem Stern auf dem „Walk of Fame“ gefeiert worden. Stars wie Gwyneth Paltrow, Sarah Paulson, Jessica Lange und Kathy Bates waren bei der Zeremonie dabei.

Der 52-jährige Erfolgsautor, Produzent und Regisseur erinnerte an seine Anfänge in Hollywood. Mit weniger als 100 Dollar in der Tasche sei er 1989 in seinem alten Auto in Los Angeles angekommen, ohne irgendjemanden zu kennen, sagte Murphy vor Hunderten Fans. Er sei stolz darauf, Geschichten zu erzählen, die über die Grenzen hinausgingen, erklärte der vielfache Emmy-Preisträger

Murphy drehte mit Julia Roberts

Murphy brachte preisgekrönte Projekte wie „The People v. O. J. Simpson: American Crime Story“, „Versace: American Crime Story“ und „Feud“ mit Oscar-Preisträgerin Jessica Lange auf den Bildschirm. Für das Aidsdrama „The Normal Heart“ holte er Mark Ruffalo und Julia Roberts vor die Kamera. Mit Roberts inszenierte er die Bestseller-Verfilmung „Eat Pray Love“ nach seinem eigenen Drehbuch.

Von RND/dpa