Grausamer Fund in einem kleinen Park in Bielefeld: Zwei Passanten entdeckten in der Nacht zu Montag bei ihrer nächtlichen Gassirunde einen erhängten Hund, bestätigte die Polizei dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. Der Mischlingsrüde hing an seiner Leine in etwa 1,50 Metern Höhe an einem Baum – er ist dort qualvoll erstickt.

Die Passanten riefen die Polizei. Kurz darauf traf auch der Hundehalter am Tatort ein. „Der Mann hat widersprüchliche Aussagen gemacht. Wir können nicht ausräumen, dass er der Täter gewesen ist“, so Polizeisprecher Michael Kötter über den 53-jährigen Bielefelder, der zu dem Zeitpunkt alkoholisiert gewesen sein soll.

Scheute der Hundebesitzer die Tierarztkosten?

In der Vernehmung gab der Hundebesitzer an, dass sein 15-jähriger Mischlingsrüde in letzter Zeit mehrfach stark erkrankt gewesen sein soll. Mögliches Motiv: Hängte der 53-Jährige den Vierbeiner wegen der hohen Tierarztkosten auf?

Die Polizei stellte Anzeige gegen den Mann wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Von RND/mat