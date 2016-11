Starnberg. Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann (46) steht seit Mittwoch wegen eines Streits mit einem Autofahrer vor Gericht. Die Staatsanwaltschaft wirft dem heutigen TV-Fußballexperten Nötigung und versuchte Körperverletzung im Straßenverkehr vor.

Es geht um eine Autofahrt vor zwei Jahren nahe seinem Wohnort am Starnberger See. Laut Strafbefehl stieg Lehmann damals aus seinem Wagen aus und packte den Kontrahenten am Schal, nachdem er dessen Auto aus Verärgerung über die Fahrweise überholt und ausgebremst hatte. Dafür sollte der vermögende Ex-Fußballprofi 60 Tagessätze zu je 4000 Euro zahlen – macht satte 240.000 Euro. Gegen den Strafbefehl legte Lehmann Einspruch ein.

„Ich habe mich zu Tode erschreckt“

Vor dem Amtsgericht Starnberg (Oberbayern) schilderte er den Fall so: Er sei von seinem Kontrahenten bedrängt worden, der ganz dicht an ihm vorbeigefahren sei. „Ich hatte das Gefühl, dass er mich rammen wollte“, sagte der Ex-Fußballprofi. „Ich habe mich zu Tode erschreckt.“

Sein Kontrahent hielt als Zeuge dagegen, dass Lehmann ihn an der Autobahnausfahrt mit seinem Auto ausgebremst habe. Dann sei Lehmann ausgestiegen, „hat irgendetwas gebrüllt und mich am Hals gepackt“. Erst als er als Angegriffener auf die Hupe gedrückt habe, „hat er losgelassen“, schilderte der Starnberger Autohändler den Vorfall aus seiner Sicht. Auf die Frage von Richterin Christine Conrad nach dem Gemütszustand Lehmanns antwortete der Zeuge, der Ex-Fußballer sei aufgebracht gewesen.

Zwei weitere Vorfälle

In dem Prozess geht es um zwei weitere Verkehrsverstöße. Die Staatsanwaltschaft wirft Lehmann vor, im vergangenen Herbst als Beifahrer in seinem Auto nach einem Unfall in München Beihilfe zur Unfallflucht geleistet zu haben. Zudem soll er im Frühjahr auf der Autobahn Salzburg-München (A8) bei einer Geschwindigkeitskontrolle geblitzt worden sein. Als ihm die Polizei einen Bußgeldbescheid schickte, habe er eine andere Person als Fahrer angegeben, so die Anklagebehörde.

Lehmann gab sich vor Prozessbeginn wortkarg und verweigerte Kamerateams jegliche Interviews. Einem Fan gab er vor dem Sitzungssaal jedoch bereitwillig ein Autogramm. Er wurde von zwei Anwälten begleitet.

Von dpa/RND