Kiel. Die größte Segeljacht der Welt ist am Dienstag zu ihrer nächsten Probefahrt gestartet. Ein Schlepper zog die knapp 143 Meter lange „Sailing Yacht A“ am Morgen aus dem Dock der Kieler Werft German Naval Yards. An Bord sollen alle Systeme überprüft und abgenommen werden. In dieser Woche werde die Segeljacht dafür mit Motorkraft auf die Ostsee hinausfahren, berichteten die „Kieler Nachrichten“. Seine drei großen Segel werde das Schiff dagegen erst später setzen – dann voll automatisch.

Größer als die „Gorch Fock“

Bereits seit mehr als vier Jahren baut die Werft Nobiskrug – eine Schwesterwerft der German Naval Yards – in Kiel das Schiff der Superlative, zunächst unter dem Projektnamen „White Pearl“. Die „Sailing Yacht A“ ist mit knapp 143 Meter Länge und fast 25 Metern Breite die größte private Segeljacht und auch das größte Segelschiff der Welt. Die Masten des Neubaus sind etwa 90 Meter hoch. Zum Vergleich: Der größte Windjammer der Welt, die „Sedov“ aus Russland, ist 117 Meter lang. Der Großmast des Segelschulschiffs „Gorch Fock“ bringt es auf rund 45 Meter.

Als Auftraggeber des keilförmigen Dreimasters mit futuristischem Design gilt der russische Milliardär Andrej Melnitschenko. Er hatte sich Ende August persönlich vom Baufortschritt überzeugt. Die Werft selbst äußert sich zu möglichen Probefahrten nicht.

Von Frank Behling/RND/wer