Großbrand in Wolkenkratzer

Dubai. In einem der höchsten Wohnhochhäuser der Welt, dem Wolkenkratzer The Torch in Dubai, ist am Freitagmorgen ein Großbrand ausgebrochen und wenige Stunden später gelöscht worden. Das Gebäude werde nun abgekühlt, meldete die staatliche Medienstelle der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate via Twitter. Der Zivilschutz von Dubai kündigte gegen 3.30 Uhr Ortszeit an, Feuerwehrleute hätten die Flammen unter Kontrolle gebracht. Es gebe keine Verletzten.

Die Behörden veröffentlichten ein Foto des Wolkenkratzers mit 86 Stockwerken. Darauf war der schwarze und verkohlte Wohnturm ohne Flammen zu sehen. Regierungsmitarbeiter erklärten, es werde daran gearbeitet, den betroffenen Anwohnern Unterkünfte zu organisieren.

Während der Löscharbeiten sperrte die Polizei mehrere Blocks um das Gebäude, Schutt fiel von den Stockwerken des The Torch auf den Boden hinunter.

In den vergangenen Jahren haben mehrere Wolkenkratzer in den Emiraten Feuer gefangen, darunter auch ein Luxushotel mit 63 Stockwerken an Silvester 2015. Zum zweiten Mal in zweieinhalb Jahren brannte nun auch der mehr als 300 Meter hohe Wohnturm The Torch. Bereits beim vergangenen Mal hatte es keine Schwerverletzten und Toten gegeben.

Bevor die Flammen gelöscht waren, berichtete ein Reporter der Nachrichtenagentur AP in der Nähe des Geschehens, mehr als 40 Stockwerke schienen von den Großbrand heimgesucht worden zu sein. Bewohner weinten beim Anblick des Gebäudes. Mehrere von ihnen sagten, das Feuer sei um kurz nach 1.00 Uhr Ortszeit ausgebrochen.

