Meltewitz/Lossatal

Am Halloweenabend berichtete ein 19-Jähriger der Polizei von folgendem Vorfall: Er hatte sich in Meltewitz im Lossatal, östlich von Leipzig, als Grusel-Clown verkleidet und war mit einer Kreuzhacke durch den Ort gezogen, um Anwohner zu erschrecken. Gegen 18.30 Uhr traf er auf eine kleine Gruppe Kinder, die auf der Jagd nach Süßigkeiten durch die Straßen zog.

Als diese den gruseligen Clown entdeckten, rannten sie verängstigt davon. Der 19-Jährige folgte ihnen und wurde erst von der Mutter der Kinder abgefangen, die ihn aufforderte, sich bei den Kindern zu entschuldigen. Also folgte er der besorgten Mutter in den Hof ihres Wohnhauses. In diesem Moment eilte der 34-jährige Vater der Kinder mit großen Schritten auf das Grundstück und entriss dem Clown die Kreuzhacke, mit der er auch zuschlug.

Grusel-Clown erstattet Anzeige

Er traf den 19-Jährigen mit der flachen Seite am Arm und verletzte ihn. Ein zweiter Mann kam kurz darauf hinzu und umklammerte den jungen Mann. Der Familienvater schlug ein weiteres Mal mit dem Stiel der Hacke zu. Schließlich erhielt der Clown noch eine Ohrfeige und sollte sich bei den Kindern – auf Knien – entschuldigen. Hinterher durfte er ohne Kreuzhacke den Hof verlassen. Nachdem der 19-Jährige sich im Krankenhaus hatte behandeln lassen, erstattete er Anzeige. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung.

