Haariger Halloween-Aufritt von Heidi Klum

New York. Die für ihre extravaganten Halloween-Kostüme bekannte Heidi Klum hat sich in diesem Jahr für eine tierische Verkleidung aus der Popkultur entschieden: Bei ihrer eigens veranstalteten Halloween-Party in New York trat das Model am Dienstag als Werwolf aus Michael Jacksons „Thriller“-Musikvideo aus den 1980er Jahren auf. Begleitet wurde sie von mehreren anderen verkleideten Menschen, die an die gruseligen Zombies in dem revolutionären Clip erinnerten. „Dieses Mal wird es furchteinflößend“, versprach Klum ihren Fans schon im Vorfeld. Versprochen hat sie nicht zu viel.

Extravagant, aufwendig und fantasievoll – Supermodel Heidi Klum gewinnt jedes Jahr auf’s Neue Halloween. Egal ob als haariger Menschenaffe, bunter Schmetterling oder Oma Klum – mit ihren Verkleidungen ist die 44-Jährige auf ihrer Grusel-Party in New York der absolute Hingucker. Zur Bildergalerie

Klum wurde in der Vergangenheit bereits als „Queen of Halloween“ bezeichnet, weil sie für ihre Kostüme oftmals über Stunden hinweg in der Maske sitzt. 2016 ging sie als Klon ihrer selbst, davor als der Zeichentrick-Charakter Jessica Rabbit.

Von RND/dpa