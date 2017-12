Häftlinge fliehen aus Berliner Gefängnis

Berlin. Aus der Justizvollzugsanstalt (JVA) Berlin-Plötzensee sind vier Häftlinge geflohen. Das bestätigte Justizsprecher Michael Reis dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Er könne bislang allerdings nicht sagen, wann der Ausbruch passierte. Auch die Identität und die Haftgründe der vier Kriminellen seien ihm noch unbekannt. Die Häftlinge nutzten offenbar die anstaltsinterne Kfz-Werkstatt für ihre Flucht. Derzeit werde intensiv nach den Ausbrechern gefahndet, so Reis. In der JVA in Berlin-Charlottenburg sind derzeit 362 Personen inhaftiert.

Von Thoralf Cleven/RND