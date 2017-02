Osterbruch. Nach dem Schuss auf den Leiter des örtlichen Veterinäramtes im Kreis Cuxhaven hat das zuständige Amtsgericht Haftbefehl gegen den 55-jährigen Landwirt erlassen. Die Ermittler werfen ihm versuchten Totschlag vor, wie die Staatsanwaltschaft Stade am Donnerstag mitteilte.

Polizisten begleitete Tierarzt

Der Landwirt hatte am Mittwoch vor den Augen der Polizei mit einer Pistole auf den Tierarzt geschossen und ihn schwer verletzt. Der Veterinär war in Begleitung von Polizisten auf den Hof in Osterbruch gekommen, um Tiere abzuholen, die nicht ordnungsgemäß gehalten wurden. Der Zustand des 65-Jährigen sei stabil, aber kritisch, hieß es.

In Osterbruch in Niedersachsen ist ein Mitarbeiter des Veterinäramtes angeschossen und schwer verletzt worden. Schütze soll ein 55-jähriger Bauer sein, der nicht wollte, dass seine Tiere abgeholt werden. Zur Bildergalerie

Einen ähnlichen Fall hatte es im Mai 2016 gegeben. Damals rammte ein wütender Landwirt mit seinem Trecker mehrere Autos, darunter fünf Polizeifahrzeuge. Veterinäre hatten den Rindern des Mannes Ohrmarken verpassen wollen.

Von dpa/RND