Panorama Cape Cod - Surfer stirbt nach Hai-Bissen vor US-Küste Auf der US-amerikanischen Halbinsel Cape Cod hat ein Hai einen Surfer attackiert und tödlich verletzt. Seiner Tante sagte der 26-Jährige zuvor noch: „Die Haie beißen mich nicht. Ich bin Superman.“

Ein Hai hat einen Surfer vor der Küste des US-Bundesstaates Massachusetts angegriffen und tödlich verletzt. Der Mann wurde nach der Attacke in der Nähe des Ortes Wellfleet in ein Krankenhaus gefahren und starb dort an seinen Wunden. Quelle: dpa