Los Angeles. Halloween ist einer der wichtigsten Festtage in den USA. Da lässt sich die Hollywood-Prominenz nicht zwei Mal bitten. Hätten Sie diese Stars erkannt?

Sängerin Katy Perry (32) ist bekennende Demokratin und Hillary-Clinton-Fan. Trotzdem überraschte sie mit ihrer ausgefallenen Kostümidee. Sie und ihr Freund, Schauspieler Orlando Bloom (39), kamen als Hillary und Bill Clinton zur eigenen Halloween-Party in LA.

Orlando Bloom (l.) und Katy Perry als Bill und Hillary Clinton. Quelle: Instagram

In den 80er und 90er Jahren waren „Salt ’n Pepa“ die berühmteste Hip-Hop-Girlband – und eine von Beyoncés Lieblingsgruppen. Zu Halloween huldigte die Diva zusammen mit ihrer Mutter, Tina Knowles, und ihrer kleinen Tochter Ivy Blue ihren Kindheitsidole.

Beyoncé (m.) als Salt ’n Pepa. Quelle: Instagram

Die russische Tennisspielerin Maria Sharapova (29) verkleidete sich als Pippi Langstrumpf. Dabei durfte auch nicht die schrägen Zöpfe, die bunten Strümpfe und Herr Nilsson fehlen – Pippis Äffchen.

Maria Sharapova als Pipi Langstrumpf Quelle: Instagram

Während sich Kim Kardashian seit dem Überfall in Paris nicht mehr öffentlich zeigte, feierten ihre Schwestern auf den zahlreichen Halloween-Partys in Los Angeles. Die jüngste, Kyle Jenner (19), kam dabei als eine – fast – perfekte Kopie von Christina Aguilera.

Kylie Jenner als Christina Aguilera. Quelle: Instagram

Hätten Sie diesen berühmten Designer erkannt? Marc Jacobs ist zwar ein großer Sportfan und neben seiner Mode auch für seine Muskeln bekannt, doch damit hätten die Fans nicht gerechnet. Der Designer veröffentlichte ein Foto von sich als muskelbepackte Bodybuilderin.

Marc Jacobs als Bodybuilderin. Quelle: Instagram

Nicole Richie (35), die Tochter von Pop-Legende Lionel Richie, ist ganz offensichtlich Fan von Siegfried und Roy. Zu einer Halloweenfeier auf den Hollywoodhills kamen sie und zwei Freundinnen als die bekannten deutschen Tigerflüsterer – samt weißer Raubkatze.

Nicole Richie als Siegfried und Roy. Quelle: Instagram

Twilight-Star Taylor Lautner (24) verkleidete sich als der amerikanische Olympia-Schwimmer Ryan Lochte. In seinem Instagram-Post schrieb er augenzwinkernd: „Wenn du denkst, du hast eine Chance, und dann gewinnt doch Phelps.“

Taylor Lautner als US-Schwimmer Ryan Lochte. Quelle: Instagram

Eine hat sich noch nicht in ihrem Halloweenkostüm gezeigt: Halloweens größter Fan, Heidi Klum. Jedes Jahr überrascht die Model-Mama mit ihren ausgefallenen Outfits. 2015 erschien sie zu ihrer Halloweenparty als Jessica Rabbit. Was zieht sie dieses Jahr wohl an?

Heidi Klum kam 2015 als Jessica Rabbit zu ihrer Halloweenparty. Quelle: Instagram

Von RND/abr