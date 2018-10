Las Vergas

Halloween steht vor der Türe und die Stars werfen sich schon mal in Schale. Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag fand in Las Vegas eine große Halloween-Party statt, zu der zahlreiche Stars erschienen. Allen voran Schauspieler George Clooney und Supermodel Cindy Crawford.

Zusammen mit seinem Geschäftspartner Rande Gerber lud Clooney zur großen Party ihrer gemeinsamen Tequila-Firma Casamigos. Beide kamen als Piloten.

Nicht fehlen durfte natürlich auch Supermodel Cindy Crawford, die Ehefrau von Gerber. Sie kam als sexy Stewardess.

Von RND/mrz