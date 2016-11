Hamm. Er sei polizeilich bislang nicht in Erscheinung getreten. Die Polizei hatte ihn am Freitag an einer Außenstelle der Hammer Volkshochschule mit einer Gasdruckwaffe festgenommen. Per Handybotschaft hatte er zuvor einem Mitschüler gegenüber angekündigt, eine Amoktat zu planen. Gegenüber den Ermittlern gab er an, dass er die Ankündigung nicht ernst gemeint habe. Die Waffe trage er nur zur Selbstverteidigung.

Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Androhung einer schweren Straftat. Sein Anwalt teilte am Samstag mit, der junge Mann habe keinen Amoklauf geplant. Sein Mandant wolle sich in vertiefte ärztliche Behandlung geben.

Von RND/dpa