Phoenix

Von sehr unglücklich zu super happy in wenigen Tagen – die Stimmung des sechs Jahre alten Teddy aus dem US-Staat Arizona hat sich rasant geändert. Erst vor kurzem hatte seine Mutter ein trauriges Bild gepostet, das ihren Sohn allein in einem Pizza-Restaurant zeigt. Keiner seine angeblichen Freunde war zu seiner Geburtstagsparty gekommen.

Die missglückte Party rührte das Herz Vieler, unter anderem lud ihn das Basketball-Team der Phoenix Suns zu einem Heimspiel ein. Und dort hat Teddy das volle Programm bekommen. Mit einem „Teddys in the building“ begrüßten ihn die Suns via Twitter in der Arena. Das Maskottchen schenkte ihm ein Trikot – klar, mit der Nummer 6. Mehrere Spieler besuchten Teddy und gaben ihm High Five. Für ein Foto direkt auf dem Basketball-Parkett zeigte Teddy sein schönstes Lächeln.

Auf dem Platz lief es für die Suns dann allerdings nicht so berauschend. Gegen die LA Lakers um den Superstar LeBron James verloren sie klar und deutlich mit 113 zu 131. Einen neuen, kleinen Fan dürfte das Team aber gewonnen haben.

Von pach/RND