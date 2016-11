New York. Die Fußballspieler hatten in den Jahren 2012 bis 2016 sexistische Ranglisten der Frauen-Teams erstellt. Die Sportlerinnen bekamen Noten für ihr Aussehen, außerdem wurde jeder von ihnen eine Sexstellung zugewiesen. Über eine Spielerin wurde etwa geschrieben, dass sie „sexuell unerfahren“ sei und deshalb wohl „die Missionarsstellung“ bevorzuge.

Team aus allen Wettbewerben zurückgezogen

Die Mannschaft werde weder an den restlichen Spielen der Ivy League, der Liga von acht Elite-Unis, noch am Turnier des Unisportverbandes NCAA teilnehmen, teilte Sportdirektor Robert Scalise am Donnerstag mit. Uni-Präsidentin Drew Faust zeigte sich „zutiefst empört“ über das Verhalten der Fußballer.

Die Studentenzeitung „The Harvard Crimson“ hatte zunächst berichtet, dass das Männer-Fußballteam von 2012 einen sogenannten „Talentsucherbericht“ („Scouting-Report“) über Fußballerinnen aus dem Frauenteam erstellt hatte. Nach dem Artikel hatte die Universität eine Untersuchung eingeleitet, der sich die beschuldigten Fußballer aber zunächst verweigerten.

Ranglisten „weit verbreitet“

Wie Sportdirektor Scalise mitteilte, wurden die sexistischen Ranglisten in den Jahren 2012 bis 2016 erstellt - und zwar von zahlreichen Spielern. Die Praxis sei „weiter verbreitet“ gewesen als zunächst angenommen. Uni-Präsidentin Faust erklärte, die Sperre für den Rest der Saison sei eine schwerwiegende, aber „folgerichtige“ Entscheidung.

Das Verhalten der Sportler und ihre Weigerung, an der Untersuchung teilzunehmen, seien aus Sicht der Hochschule „völlig unakzeptabel“. Fußball-Trainer Pieter Lehrer erklärte, sein Team sei „mehr als enttäuscht“, die Mannschaft werde die Entscheidung aber respektieren.

Von RND/afp