Los Angeles

Das Anwesen der verstorbenen Filmdiva Zsa Zsa Gabor, in dem sie vier Jahrzehnte wohnte und wo sie Stars wie Frank Sinatra und Elizabeth Taylor empfing, steht zum Verkauf. Die Villa im Stadtteil Bel Air in Los Angeles werde für 23,5 Millionen Dollar (20 Mio Euro) angeboten, teilte Immobilienmaklerin Jade Mills mit. Rock’n’Roll-Star Elvis Presley lebte in dem Anwesen, ehe Gabor es 1973 kaufte. Unter anderem waren dort Berichten zufolge auch die britische Königin Elizabeth II. und die früheren US-Präsidenten Ronald Reagan und George Bush senior zu Gast.

Filmdiva Zsa Zsa Gabor verstarb im Dezember 2016 im Alter von 99 Jahren Quelle: dpa

Die 1955 gebaute Villa im Regency-Stil lehnt sich an britische Architektur aus dem 19. Jahrhundert an und zählt sechs Schlafzimmer. Teil des Angebots sind bereits genehmigte Pläne zur Modernisierung, mit der das Haus unter anderem durch eine Bar, Kino, Fitness-Raum und eine Garage für sechs Autos erweitert werden soll. Die in den Hügeln über Los Angeles gelegene Villa mit Blick auf den Pazifik soll dann sieben Schlafzimmer und zehn Badezimmer zählen.

Die in Budapest geborene Schauspielerin („Moulin Rouge“, 1952) und frühere „Miss Ungarn“ ist im Dezember 2016 im Alter von 99 Jahren gestorben. Ihr Witwer, der deutsche Frederic Prinz von Anhalt, wohnte zunächst weiterhin in der Luxus-Villa, in die er als achter Ehemann Gabors vor mehr als 30 Jahren eingezogen war. Nach der Versteigerung ihres Nachlasses im April zog von Anhalt Berichten zufolge aus.

Von RND