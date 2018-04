Bühl

Die Polizei, dein Freund und Helfer – mit diesem Slogan wirbt die Polizei gern für sich. Ein Junge aus dem baden-württembergischen Bühl hat sich den Spruch zu Herzen genommen, und in einer schwierigen Situation den Notruf gewählt: Er konnte seine Hausaufgaben nicht lösen.

Wie die Polizei mitteilte, ging der ungewöhnliche Hilferuf am Montagabend in der Leitstelle ein. „Man hörte einen Jungen, der sehr aufgelöst am Telefon klang und wimmerte“, sagte ein Sprecher. „Bevor ein Gespräch stattgefunden hat, brach die Leitung ab.“

Weil die Beamten eine Notlage befürchteten, hätten sie die Adresse des Anrufers ermittelt und eine Streife dorthin geschickt. Doch die konnte schnell Entwarnung geben: „Wie sich herausstellte, sorgte die Bearbeitung der Hausaufgaben wohl für dermaßen Unmut und Verzweiflung, dass der Eleve keinen anderen Ausweg sah, als kurzerhand die Polizei zu alarmieren“, hieß es.

Um welche Aufgaben es sich handelte und ob die Polizisten dem Jungen bei seinem Problem helfen konnten, ist nicht übermittelt.

