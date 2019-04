München

Bereits zum dritten Mal findet am Donnerstag die „About You Awards“-Verleihung in München statt. Es ist die wichtigste Auszeichnung für Influencer und Entscheider des Jahres. Unter den Promigästen sind unter anderem Neu-Single Sylvie Meis und die frisch verliebte Lena Gercke. Doch am meisten Geschrei gibt es, als Heidi Klum mit ihrem Tom Kaulitz über den roten Teppich huscht.

Auf der Gästeliste stehen Heidi Klum und Tom Kaulitz als Eheleute

Für Heidi ungewöhnlich: Sie lächelt zwar in alle Kameras, aber gibt keinerlei Interviews, sondern strahlt die ganze Zeit nur über beide Ohren. Dabei gibt es ordentlich Gesprächsbedarf. Auf der Gästeliste, die an alle Journalisten ausgegeben wird, steht unter Heidis Namen in Klammern „Model & Frau von Tom Kaulitz“. Ein Schelm, wer hier an ein Versehen denkt. Solche Listen werden von Veranstaltern eigentlich doppelt und dreifach gecheckt, bevor sie verschickt werden. Auch bei Tom Kaulitz findet sich eine aufschlussreiche Erklärung: „Gitarrist & Ehemann von Heidi Klum“.

Tom Kaulitz stand als „Gitarrist & Ehemann von Heidi Klum“ auf der Gästeliste. Quelle: RND

Mehr zum Thema: Heidi und Tom: Warum die Planung für den Junggesellenabschied zuletzt auf Eis lag

Auf Nachfrage hieß es später vom Veranstalter: „Da muss ein Fehler unterlaufen sein. Auf der neuen Fassung ist das korrigiert.“

Das änderte allerdings nichts daran, dass es am roten Teppich nur ein einziges Tuschelthema gab: Haben Heidi und Tom etwa schon heimlich geheiratet? Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis Heidi das Geheimnis lüftet – nur halt nicht an diesem Abend. Da freut sie sich über den Preis als „Idol of the Year“, den sie von GNTM-Gewinnerin Stefanie Giesinger und Blogger Ricardo Simonetti überreicht bekommt.

Von Thomas Kielhorn/RND