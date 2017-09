Heimlicher Verehrer steckt Zettel ans Auto

Essen. Da soll noch mal einer sagen, romantische Gesten seien nicht mehr in Mode. Diana Henkel aus Essen fand kürzlich einen Zettel, der hinter ihren Scheibenwischern klemmte. Darauf stand: „Guten Abend, leider habe ich Sie verpasst. Sie sind mir neulich schon aufgefallen. Ich würde Sie gerne auf einen Kaffee einladen.“

In Zeiten von Tinder & Co ist es echt nett das es noch Menschen gibt die auf setzen vielen Dank lieber Unbekannter #schön #zettel #botschaft #süß Ein Beitrag geteilt von Diana Henkel (@diana_henkel_bobird) am 31. Aug 2017 um 14:58 Uhr

Die 35-Jährige freute sich und bedankte sich per Instagram-Post bei dem Unbekannten. In Zeiten von Tinder und ähnlichen Online-Dating-Plattformen sei es "echt nett", wenn Menschen noch auf Papier und Stift setzen. Auch über den Hashtag #süß darf sich der Verehrer freuen. Für mehr wird es wohl aber nicht reichen: Diana ist in einer Beziehung.

Dass es in Essen mitunter aber ruppiger zugeht, auch unter den Zettelschreibern, zeigt ein Post von Diana, der nur einen Tag älter ist: "Lern Parken! Nächstes Mal ist dein Auto kaputt, Scheiß Parker!" lautet die Botschaft darauf. Doch Diana nimmt es mit Humor. "Dafür liebe ich den Essener Norden", schreibt sie. Vielleicht hätte es der heimliche Verehrer auch so direkt versuchen sollen.

Ja, dafür liebe ich den Essener Norden - ehrlich und direkt ❤️ #falschparker #geradeheraus #nichtmeinauto #lustig #altenessen #fingerwegvonmeinemauto Ein Beitrag geteilt von Diana Henkel (@diana_henkel_bobird) am 29. Aug 2017 um 23:09 Uhr

jst