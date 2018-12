Wiesbaden

„Heißzeit“ ist das Wort des Jahres. Das gab die Gesellschaft für deutsche Sprache in Wiesbaden am Freitag bekannt. Mit dieser Aktion kürt die Gesellschaft seit 1977 Wörter und Wendungen, die das politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben eines Jahres sprachlich in besonderer Weise bestimmt haben. Eine Jury wählt dabei unter mehreren Tausend Belegen aus Medien und Einsendungen zehn Wörter aus.

2017 war „Jamaika-Aus“ das Wort des Jahres, das nach der Bundestagswahl das Scheitern der Bemühungen um die Bildung einer Koalition aus CDU/CSU, FDP und Grünen auf den Begriff brachte. Auf dem zweiten Platz stand der Ausdruck "Ehe für alle" anlässlich des entsprechenden Gesetzes. An dritter Stelle folgte der Hashtag "#MeToo" als Bezeichnung für die weltweite Kampagne gegen sexuelle Übergriffe.

Von RND/epd