Frankfurt/Main

„Die Autos standen in einer geschlossenen Behelfsabfahrt“, sagte ein Polizeisprecher. Andere Autofahrer ließen ihre Mitfahrer auf der Standspur aussteigen. Auch Reisebusse hielten Polizeiangaben zufolge auf der Autobahn an, um Fans aussteigen zu lassen.

„Insgesamt rechnen wir mit einer niedrigen dreistelligen Zahl an Menschen, die von der Autobahn zu Fuß zur Arena gegangen sind“, teilte der Sprecher mit. Verletzt wurde demnach niemand, da sich der Verkehr im betroffenen Bereich staute und es nur langsam voranging. Trotzdem sei es zu mehreren gefährlichen Situationen gekommen.

Die beste Reaktion auf den launigen Polizei-Tweet kam von User O.K.: „Autolos durch die Nacht!“ Das schien den Wildparkern, die am Freitagabend zu Helene Fischer ins Frankfurter Waldstadion wollten, aber egal zu sein. Im Bereich der Arena kam es zu kilometerlangen Staus. „Das passiert, wenn ankommende Veranstaltungsgäste auf den Feierabendverkehr treffen“, erklärte der Polizeisprecher. Dass Autos auf der Autobahn abgestellt werden, sei so aber noch nicht vorgekommen. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) hatte für die Veranstaltung Sonderzüge im Einsatz.

Von RND/dpa