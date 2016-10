Hannover. Gelsenkirchen, Hockenheim, Lüneburg, Riesa, Rostock, Sylt, Greifswald, Leimen, Wesel: Allein am Freitag berichtete die Polizei von mindestens neun Fällen, in denen sogenannte Grusel-Clowns jemanden erschreckt, bedroht oder sogar verletzt haben. Wo die maskierten Täter in den vergangenen Tagen schon zugeschlagen haben, zeigt unsere interaktive Karte.

Wann hat diese Serie von Clown-Angriffen ein Ende? Erstmal nicht, meint der Psychologe Jens Hoffmann. Seiner Ansicht nach könnte die Zahl der Übergriffe gewalttätiger Grusel-Clowns in Deutschland sogar steigen. „Das Erschrecken hat eine lange Tradition, besonders zu Halloween. Das hat sich nun verselbstständigt, da gibt es einen großen Nachahmungseffekt“, sagte der Leiter des Instituts Psychologie und Bedrohungsmanagement in Darmstadt der Deutschen Presse-Agentur.

Der zweifelhafte Trend der Grusel-Clowns hat seinen Ursprung in den USA. Seit zwei Jahren registrieren die Behörden dort entsprechende Vorfälle. Allmählich scheint er auch in Deutschland anzukommen.

Von RND/wer