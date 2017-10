Hier können Sie Pjöngjang aus der Luft erkunden

Pjöngjang. Das zwölfminütige Video wurde von dem Portal NK News veröffentlicht und soll Anfang September von einem Ultraleichtflugzeug aufgenommen worden sein. Es zeigt die nordkoreanische Hauptstadt an einem wolkenlosen Tag. Da das Video mit einer 360-Grad-Kamera aufgezeichnet wurde, können Zuschauer die Perspektive wechseln und in unterschiedliche Richtungen blicken. Dabei kann man auch das berüchtigte „The Hotel of Doom” erblicken, das auch nach 30 Jahren noch nicht fertiggestellt ist.

Fotograf Aram Pan aus Singapur hatte zuvor eine offizielle Erlaubnis für die Filmaufnahmen eingeholt. Die nordkoreanischen Behörden sollen ihm nach einer Sichtung des Materials erlaubt haben, 90 Prozent davon zu veröffentlichen.

Von RND