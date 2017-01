Ceska Trebova. Während eines Floorball-Turniers ist in Tschechien das Dach einer Sporthalle unter der Last von Schnee eingestürzt. Zum Unglückszeitpunkt befanden sich 80 Menschen in der Halle in der Stadt Ceska Trebova. Sie konnten rechtzeitig ins Freie flüchten.

Hier finden Sie das Video von dem Einsturz

Nur zwei Sportler wurden auf der überhasteten Flucht verletzt. Einer stürzte und der andere stieß gegen eine Tür. Eine Videoaufzeichnung des tschechischen Verbandes für Floorball zeigt die Dramatik des Geschehens. Floorball wird auch Unihockey genannt. Fünf Feldspieler und ein Torwart stehen in einem Team.

Erst am Freitag hatte die Feuerwehr in der benachbarten Slowakei 30 Kinder aus einer Volksschule holen müssen, weil die Last des Schnees einen Teil des Daches eingedrückt hatte.

Von RND/dpa