Los Angeles

Patrick Schwarzenegger (25) hat nach eigenen Angaben einen Rat von Daddy Arnold befolgt und das Rauchen von Marihuana eingestellt. Vor vier Jahren sei er bekifft zu einem Osterfrühstück erschienen und sein Vater habe ihn zur Rede gestellt, schrieb der Nachwuchsschauspieler („Midnight Sun“) in der Nacht zum Montag auf Instagram zu einem Foto von sich, auf dem er per Hand ein Victory-Zeichen formt.

Der „ Terminator“-Star habe ihm damals gesagt, dass er „High on life“ sei und sein Leben ohne Drogen genieße. Seitdem habe auch er keinen Joint mehr geraucht, schreibt der Promi-Sohn. Er sei ebenfalls „high“ vom Leben und glücklich und gesund.

In dem Dokumentarfilm „Pumping Iron“ (1977) zeigte sich Arnold Schwarzenegger (71) noch beim Marihuana-Rauchen vor der Kamera, doch später erklärte er, das habe er nur in den 1970er Jahren getan. Als Gouverneur von Kalifornien (2003 bis 2011) sprach sich der gebürtige Österreicher gegen die Legalisierung von Marihuana aus. Seit 2018 ist der Konsum von Cannabis in Kalifornien per Wahlentscheid erlaubt.

