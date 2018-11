Kiel

Noch am Freitag war Holger „Holgi“ Henze von einem Diebstahl seines 911er (Baujahr 1968) ausgegangen, erstattete deswegen Anzeige bei der Polizei. Seine Vermutung: Der Autoschlosser, der schon seit Donnerstag vergangener Woche auf eigenen Wunsch hin bei sich zu Hause die Porsche-Auspuffanlage überprüfen wollte, musste sich mit dem wertvollen Oldtimer (Liebhaberwert: rund 80.000 Euro) aus dem Staub gemacht haben.

Der Porsche ist nicht nur wertvoll, sondern auch ein Stück Comicgeschichte: In dem Schlitten ist Henze mehrmals gegen den Comic-Zeichner „Brösel“ angetreten. Auch 2019 soll wieder ein solches Rennen stattfinden, das auch schon Thema in einem „Werner“-Film war.

Ein Anruf bringt Henze die gute Nachricht

Doch dann klingelte am späten Abend das Telefon beim Wirt der Kultkneipe „Club 68“. Am anderen Ende der Leitung meldeten sich die Nachbarn des Schraubers, die erst auf KN-online vom vermeintlichen Diebstahl und dem vermissten Fahrzeug erfuhren: „Wir haben den Porsche bei uns in der Garage stehen und bringen ihn dir auf unserem Hänger vorbei“, erklärte die Stimme am Telefon. So geschah es dann auch. Ein paar Stunden später stand der Wagen wieder in Holgis Garage.

Ob der Schrauber ihn dort verstecken wollte oder sonst „irgendeine Geisterkrankheit hat“ vermochte Holgi auf Nachfrage nicht zu sagen: „Aber irgendwie bekloppt muss der Mann schon sein“. Auch die Polizisten hätten angesichts der „total verrückten Geschichte“ nur verständnislos die Köpfe geschüttelt.

Der Schrauber ist und bleibt verschwunden

Wie es jetzt mit dem Fall weitergeht, kann Holger Henze nicht sagen. Wahrscheinlich sei der Schrauber mittlerweile Richtung Dänemark gereist, vermutet der Gastronom. Wohin dort genau und warum? „Das weiß keiner.“ Auch sämtliche Versuche, den seit über einer Woche verschollenen Schrauber telefonisch zu erreichen, waren zuvor ergebnislos gescheitert.

Zudem sei die angekündigte Optimierung der Auspuffanlage in der Zwischenzeit nicht erfolgt. „Außer ein paar abmontierten Blechen ist am Porsche überhaupt nix passiert“, erzählt Henze, der den Wagen ab Montag in einer Porsche-Vertragswerkstatt wieder auf Vordermann bringen lässt. Schließlich wolle er den Kult-Flitzer im nächsten Jahr bei einer weiteren „Großveranstaltung“ in Hartenholm ja unbedingt wieder an den Start bringen.

Von Jürgen Küppers/RND