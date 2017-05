Siegenburg. Nach Angaben der Polizei vom Samstag hatten die Kinder am Freitag auf dem Spielplatz gespielt, als der Maskierte plötzlich auftauchte und auf die Kinder zuging. Daraufhin flüchteten die Kinder, nach seinem Auftritt suchte auch der Horror-Clown das Weite und flüchtete in ein Waldstück. „Dort konnten nur bunt bemalte Bäume festgestellt werden“, so ein Polizeisprecher. Die Suche nach dem Täter blieb bislang ohne Erfolg.

Scherze sind Auftritte von Horror-Clowns nicht: Nach einer Tat von Horror-Clowns in Güntersleben bei Würzburg wurden zwei junge Frauen jüngst wegen schwerer Körperverletzung verurteilt. Das Opfer, bei dem die Clowns nachts geklingelt hatten, leidet bis heute an einer posttraumatischen Belastungsstörung.

Von RND/dpa