Detroit

Letzte Ehre für die „Queen of Soul“: Hunderte Fans haben sich am Dienstag in Detroit von der gestorbenen US-Sängerin Aretha Franklin verabschiedet. Das berichteten US-Medien.

In langen Schlangen warteten die Fans vor dem Charles Wright Museum für afro-amerikanische Geschichte in der Stadt im US-Bundesstaat Michigan. Dort war Franklins Leiche in einem gold-glänzenden Sarg aufgebahrt worden. Sie trug ein rotes Kleid und rote Schuhe. „Es war sehr bewegend“, sagte Fan Charlotte Smith der „Detroit Free Press“. „Sie hat ein wunderschönes Lächeln und sieht aus als ob sie friedlich ruht, wie eine wahre Königin.“ Der Star war am 16. August gestorben.

Zur Galerie Aretha Franklin war die Stimme des Soul und des Gospel in den USA – und sie war als Bürgerrechtlerin die Stimme der Gerechtigkeit für Unterdrückte aller Couleur.

Noch bis Mittwoch sollen Fans der Sängerin in dem Museum die letzte Ehre erweisen können. Am Freitag soll es dann eine Trauerfeier im Greater Grace Temple in Detroit geben, zu der sich Wegbegleiter und Stars wie der frühere US-Präsident Bill Clinton, Soul-Sänger Smokey Robinson sowie Stevie Wonder, Faith Hill, Jennifer Hudson, Chaka Khan und Yolanda Adam angesagt haben. Danach soll Franklin auf dem Woodlawn-Friedhof beerdigt werden, wo bereits ihr Vater, drei Geschwister und ein Neffe beigesetzt wurden.

Die 1942 in Memphis im US-Bundesstaat Tennessee geborene Sängerin war mit Titeln wie „Respect“ und „I Say a Little Prayer“ berühmt geworden.

Von RND/dpa