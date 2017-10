Hunderte Polizisten bei Hells-Angels-Großrazzia

Essen. Mehr als 700 Polizisten haben am Mittwochmorgen in 16 nordrhein-westfälischen Städten Wohnungen und Geschäfte im Rockermilieu durchsucht – darunter wegen der „Gefährlichkeit einzelner Rocker“ auch Spezialeinsatzkommandos. Hintergrund ist ein Verbot einer im Großraum Erkrath aktiven Gruppe der Hells Angels und deren Teilorganisation Clan 81 Germany durch das Innenministerium, wie die Polizei in Essen mitteilte. Demnach trat das Verbot am Mittwoch in Kraft.

Die Beamten hätten nun zunächst die Aufgabe, die Betroffenen darüber zu informieren, sagte eine Polizeisprecherin. Außerdem seien Zufallsfunde von Beweismitteln nicht auszuschließen. Die Ermittler durchsuchten nach eigenen Angaben insgesamt mehr als 50 Gebäude. Betroffen waren unter anderem Räumlichkeiten in Düsseldorf, Ratingen, Wuppertal, Köln, Leverkusen, Neuss, Krefeld und Warendorf.

Von RND/dpa/are