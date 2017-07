Der Messer-Angreifer im ägyptischen Badeort Hurghada soll dem Islamischen Staat (IS) angehört haben. Er habe mit den Terroristen über das Internet in Kontakt gestanden und von ihnen den Auftrag erhalten, Ausländer anzugreifen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitskreisen in Kairo.