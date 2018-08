Scheeßel

Auf der Strecke zwischen Bremen und Hamburg ist am Sonntagnachmittag ein ICE der Deutschen Bahn beschädigt worden. Gegen 15.15 Uhr vernahmen Fahrgäste etwa auf Höhe Scheeßel mehrere Einschläge. Zwei Waggons wurden dabei getroffen. Der ICE 76 war auf dem Weg noch Zürich nach Hamburg-Altona.

Nach ersten Untersuchungen geht die Polizei von Steinwürfen aus. Sowohl die Art der Zersplitterung der Scheiben als auch die Tatzeit am Nachmittag deuteten darauf hin, so ein Sprecher der Bundespolizei Bremen. Möglicherweise haben Kinder oder Jugendliche den Zug beworfen. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0421/132995 bei der Leitstelle Bremen zu melden.

Von RND/mkr