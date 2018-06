Baikonur

Astro Alex ist startklar. am Mittwochmittag bricht der deutsche Astronaut zu seiner zweiten Mission auf die Internationale Raumstation auf. Bei der finalen Pressekonferenz beantwortete die Crew letzte Fragen und posierte entspannt für Fotos. Allerdings getrennt durch eine Scheibe, denn Gerst und seine Kollegen befinden sich in Quarantäne.

Am Abend vor dem Start schauen die Astronauten dann traditionell den sowjetischen Filmklassiker „Die weiße Sonne der Wüste“ aus dem Jahr 1970. Nach dem Tod der Sojus-11-Besatzung hatte die Crew der Sojus-12 den Film gemeinsam angeschaut – und war wieder heil zur Erde zurückgekehrt.

Genauer Zeitplan

Die letzten Stunden vor dem Start sind dann genau durchgeplant. Um kurz nach vier Uhr deutscher Zeit steht die Crew auf. Um 8.41 ziehen Gerst, die US-Amerikanerin Serena Auñón-Chancellor und der Russe Sergej Prokopjew dann ihre Raumanzüge an. Eine Stunde später können sie sich von ihren Familien verabschieden – allerdings nur durch eine Glasscheibe hindurch. An Bord des Sojus-Raumschiffs, das sie ins All bringen soll, steigen die drei Astronauten um 10.46 Uhr.

Gerst kennt das Prozedere, es ist seine zweite Mission zur Internationalen Raumstation (ISS). „Wenn man zum zweiten Mal in sein Raumschiff steigt, dann fühlt es sich schon ein wenig an wie zu Hause“, sagte Gerst im Vorfeld über seine Rückkehr zur ISS. Mit im Gepäck hat er dieses Mal zum Beispiel ein Stück der Berliner Mauer und eine Zeitkapsel.

Der Soundtrack vorm Start

In der letzten Stunde vor dem Launch um 13.12 Uhr hört die Crew Musik über Funk. Auf Twitter hatte Gerst seine mehr als eine Millionen Follower nach Vorschlägen gefragt. Auf der Playlist stehen nun unter anderem das „Captain Future Theme“ und „Astronaut“ von Sido feat. Andreas Bourani. Der Start wird sowohl online als auch im Fernsehen übertragen.

Die Start-Playlist von Alexander Gerst 1. Captain Future Theme (aus der TV-Zeichentrickserie „Captain Future“) 2. Castle in the snow (The Avener) 3. Die Mensch-Maschine (Kraftwerk) 4. When You Go Forward (Triangle Sun) 5. Astronaut (Sido feat. Andreas Bourani) 6. Five Minutes (Her) 7. Heute Hier Morgen Dort (Hannes Wader) 8. Destiny (Zero 7) 9. Sunny Road (Emilíana Torrini)

Gerst hat sich gut zwei Jahre lang für seine „Horizons“ Mission trainiert – und auch in den Sozialen Medien viele Einblicke in die Vorbereitungen gegeben. Drei Tage vor dem Start verriet er dort zum Beispiel einen alten Astronautentrick: Das Bett am Fußende auf Klötze stellen – so gewöhne sich der Körper schon vor dem Flug an den Flüssigkeitstransfer in die oberen Extremitäten. Auch aus dem All wolle er weiter Fotos auf Twitter und Co. posten, sagte Gerst in der letzten Pressekonferenz vor dem Start.

Ankunft an der ISS

An der ISS dockt die Crew dann am Freitag an. Dort warten auf Gerst und seine Kollegen 187 arbeitsreiche Tage. Rund 300 Experimente werden die Weltraum-Wissenschaftler im Erdorbit machen. Dabei arbeitet Gerst auch mit einem Roboter, der auf Sprachbefehle hört. In der zweiten Hälfte seiner Mission übernimmt Gerst als erster Deutsche dann das Kommando über die Internationale Raumstation.

Von Anna Schughart/RND