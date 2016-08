Ikea, Post, Kinderarzt Das ändert sich zum 1. September

Ikea kippt unbegrenztes Umtauschrecht

Der Möbelhändler Ikea nimmt nach zwei Jahren sein zeitlich unbegrenztes Rückgaberecht wieder zurück. Die Kunden haben bei Einkäufen ab dem 1. September 2016 noch ein Jahr Zeit, um Ware ohne Angabe von Gründen zurückzugeben und den Kaufpreis erstattet zu bekommen.

Damit werde das Rückgaberecht in den deutschen Filialen mit einer globalen Ikea-Richtlinie vereinheitlicht, teilte das Unternehmen an seinem Deutschland-Sitz in Hofheim bei Frankfurt mit. Die Frist von 365 Tagen liege immer noch über dem in der Branche Üblichen und gebe dem Kunden Sicherheit gegen Fehlkäufe.

Halogenlampen bleiben im Handel

Bis zum 1. September sollte die klassische Glühbirne laut der Beleuchtungsverordnung aus dem Handel verschwinden. Doch die EU-Kommission hat den Termin für das Halogenlampen-Aus um zwei Jahre verschoben. Die Zeit sei noch nicht reif, hieß es in einer Begründung.

Post erhöht Gebühren

Ab dem 1. September wird die Zustellung amtlicher Schriftstücke wie Mahn- oder Bußgeldbescheide umsatzsteuerpflichtig. Der sogenannte Zustellungsauftrag kostet dann nicht mehr 3,45 Euro, sondern gut vier Euro.

Buchpreisbindung bei E-Books

Für das gedruckte Buch gilt sie in Deutschland schon lange. Ab Donnerstag tritt die Buchpreisbindung auch für E-Books in Kraft. Der im April beschlossene Gesetzentwurf "stellt ausdrücklich klar, dass auch elektronische Bücher unter die Preisbindung fallen. Dabei wird es durch das Gesetz keine Erhöhung des Preisniveaus für E-Books geben", teilte das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mit.

Neue Regeln beim Kinderarzt

Von September an gelten neue Regeln für die Früherkennungsuntersuchungen beim Kinderarzt. Mit dem neuen Programm (U1 bis U9) wird auch das gelbe Untersuchungsheft vollständig überarbeitet.

U-Heft wird überarbeitet : Die neue Fassung des Heftes informiert Eltern künftig detailliert über die Inhalte der Vorsorgeuntersuchungen. Eine herausnehmbare Karte soll den Nachweis über die geleisteten Untersuchungen gegenüber dritten erleichtern. So können die Erziehungsberechtigten beispielsweise gegenüber dem Kindergarten dokumentieren, dass das Kind an der Untersuchung teilgenommen hat, ohne differenzierte Infomationen herausgeben zu müssen.

