Hamburg

Nach einem illegalen Autorennen auf der A7 in Hamburg hat die Polizei den Führerschein eines Fahranfängers einkassiert - und sein Auto gleich mit. Wie die Beamten am Donnerstag in Hamburg mitteilten, war der 19-Jährige am Mittwochabend einer Zivilstreife aufgefallen. Im Bereich einer Baustelle überholte der Mann und bretterte mit seinem Wagen zeitweise doppelt so schnell wie erlaubt weiter. Offensichtlich lieferte er sich mit einem anderen Wagen ein Rennen.

Südlich von Hamburg lotste die Polizei den 19-Jährigen dann von der Autobahn, hielt ihn an und kontrollierte ihn. Seinen erst sechs Monate alten Führerschein behielten die Beamten ein, der Wagen wurde sichergestellt.

Von RND/dpa