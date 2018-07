Leipzig

Tierische Unterstützung aus dem hohen Norden für die Polizei in Leipzig: Der Bremer Drogenspürhund „Crawford“, der mit seinem Frauchen Urlaub in Sachsen verbrachte, erschnüffelte in einem Park in Leipzig ein Päckchen Marihuana.

Crawfords Besitzerin arbeitet wie ihr Hund bei der Bremer Polizei. Die Kommissarin wollte am Montag eine Runde in einem kleinen Park am Hauptbahnhof drehen, als der holländische Schäferhund etwas im Gebüsch entdeckte. Aufgeregt zeigte er der Kommissarin seinen Fund an. In einer Zigarettenschachtel hatte Crawford Marihuana entdeckt.

Polizeikommissarin 👮‍♀ Claudia von der Polizei Bremen war gemeinsam mit ihrem Rauschgiftspürhund 🐕 „Crawford“ zu Besuch... Gepostet von Polizei Sachsen am Dienstag, 3. Juli 2018

Schließlich meldeten sich die Besitzer des Päckchens bei der Hundeführerin und wollten ihren Besitz zurück. Nachdem sich die Polizisten zu erkennen gab, um die Männer festzusetzen, reagierten diese aggressiv. Als Crawford schließlich los bellte, ergriffen sie die Flucht.

Nicht nur im Urlaub, auch zuhause in Bremen arbeitet Drogenspürhund Crawford stets gewissenhaft. Erst im März erschnüffelte er bei einer Großkontrolle 37 von insgesamt 49 Marihuanafunden.

Von RND/dpa