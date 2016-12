Malmö. Ein Künstlerkollektiv hat in der schwedischen Stadt Shops und Restaurants für Stadtmäuse geschaffen – maßstabsgetreu etwa 30 mal 70 Zentimeter groß. Zu kaufen gibt es, was die Maus so braucht: Käse und Nüsse natürlich, es gibt die Ausstellung Maus – the Exhibition und im Mäusekino läuft der Horrorfilm „Night of the Were-Rat“.

Mäusekunst aus recycelten Materialien

„Anonymouse“ nennt sich die Gruppe, die aus Briefmarken, Kronkorken und Papierresten die Läden in einem Kellerschacht entstehen ließ und diese auf ihrem Instagram-Profil postete. Im Gespräch mit der „Huffington Post“ verrieten die Künstler, dass ihre Idee von den Geschichten Astrid Lindgrens und Walt Disneys inspiriert worden sei.

Von RND