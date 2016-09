Montgomery. Wie die Polizei in Dothan im US-Staat Alabama mitteilte, hatten zahlreiche Bürger am Mittwoch angerufen und berichtet, ein Mann habe eine Schildkröte mit Alkohol übergossen und angekündigt, sie in Brand zu setzen, wenn sich mindestens 100 Zuschauer finden sollten. Das habe er in die Tat umgesetzt. Dann habe er gedroht, das Tier werde sterben, sollte die Zuschauerzahl nicht 200 erreichen.

Gerechtigkeit für Leonardo

Die Polizei veröffentlichte mehrere Fotos zum Beweis. Darunter war ein Screenshot aus dem Video, das der Mann veröffentlicht hatte. Die Ermittler zeigten aber auch Bilder, auf den die verletzte Schildkröte zu sehen ist. Am Donnerstag teilte die Polizei mit, dass es dem Tier wieder einigermaßen gut gehe. Sie werde eventuell in der freien Natur ausgesetzt, schrieben die Ermittler auf Facebook unter dem Hashtag #justiceforLeonardo.

Das Tier gehört nach Angaben der Polizei möglicherweise der gefährdeten Art der Gopherschildkröte an. Der Verdächtige sei wegen des Vorwurfs der schweren Tierquälerei festgenommen worden und habe ein Geständnis abgelegt, erklärten die Ermittler.

dpa/RND/wer