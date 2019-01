San Fransisco

Wau, das ist echter Luxus! Ein neuer Club in San Francisco bietet seinen Mitgliedern unter anderem private Lounges für Geburtstagspartys, Massagen sowie ein umfangreiches Pflegeprogramm – für 1500 Dollar monatliche Gebühr. Das Tierische daran: „The Dog Wears Prada“ ist nur für Hunde.

Die Firma „Doggy Style“ nimmt die verwöhnten Vierbeiner der Schönen und Reichen ins Visier. Diese müssen eine einmalige Anmeldegebühr von 7500 Dollar überweisen und bekommen dann verschiedene Optionen, wie ihre Schoßhündchen verwöhnt werden. Die Frauchen und Herrchen bekommen dafür ein handgemaltes Gemälde ihres vierbeinigen Lieblings und können sich darauf verlassen, dass ihr Hündchen nur die beste Fellpflege, ein TV-Programm nach Wahl und selbstgekochtes Fressen in luxuriöser Umgebung erhält. Je nach Bedarf werden diese auch von Mitarbeitern von Zuhause abgeholt und wieder heim gebracht – und das sieben Tage die Woche.

Club biet sogar tierische Geburtstagspartys

Zum Geburtstag veranstalten die Club-Angestellten eine Feier, bei der das vierbeinige Mitglied bis zu zwölf tierische Freunde und ihre menschlichen Besitzer einladen darf.

Auch wenn das neue Geschäftskonzept für den besten Freund des Menschen bei den finanziell gut gestellten Bewohnern der Stadt sicherlich für Euphorie sorgen dürfte, erntet das Luxus-Programm aber auch Kritik. Ein Nutzer etwa twitterte: „ San Francisco hat ein riesiges Obdachlosenproblem. Dieses Hundeheim für Tausende von Dollar ist wie ein Schlag ins Gesicht.“

„The Dog Wears Prada “ nur für die Oberen Zehntausend?

Die „Doggy Style”-Eigentümer Cameron Silva und Rachel Swann weisen den Vorwurf zurück, dass sie nur für die Oberen Zehntausend da sind: „Wir wollen Hunden die beste Betreuung bieten, egal welchen sozialen Status ihre Eigentümer haben. Wir bieten auch andere Mitgliedschaften an, die nicht so viel bieten, aber nicht so teuer sind.“

