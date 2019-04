Los Angeles

Eine amerikanische Influencerin, deren Profil bei Instagram gelöscht wurde, hat ein sehr emotionales Video bei YouTube hochgeladen. Demnach hatte Jessy Taylor über 130.000 Follower, als ihr Profil auf dem Social-Media-Kanal entfernt wurde. Noch ist unklar, warum ihr Profil gelöscht wurde.

Aber in ihrem dreiminütigen Video beschwert sich Jessy Taylor über alle Menschen, die sich bei Instagram über sie beschwert haben und durch die verhängte Sperrung nun ihr Leben ruinieren. Unter Tränen sagt die Influencerin immer wieder: „Ich bin nichts ohne meine Follower!“ Und weiter: „Ich weiß, dass es Menschen gibt, die mich am Boden sehen wollen. Aber alle, die von neun bis 17 Uhr arbeiten, so bin ich nicht. Darum bin ich in Los Angeles, um nicht so zu werden.“

Außerdem erzählt Jessy Taylor, dass sie niemals eine normale Arbeit ausüben könnte. Auch eine Rückkehr zu ihrem früheren Job als Prostituierte schließt sie aus. „Was einige von euch realisieren müssen, ist, dass ich keine Fähigkeiten besitze.“ Auch hätte sie kein Geld, um wieder zur Schule zu gehen. „Ich habe beim verdammten McDonald’s gearbeitet, bevor ich YouTube und Instagram gemacht habe, bevor ich 100.000 Follower hatte. Bevor ich alles hatte, war ich eine verdammte Verliererin!“

Bisher wurde ihr Video mehr als 200.000 Mal aufgerufen.

