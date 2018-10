London

Im Frühling soll das erste Kind von Herzogin Meghan (37) und Prinz Harry (34) zur Welt kommen. Diese Mitteilung des Kensington-Palasts in London sorgte am Montag weltweit für Schlagzeilen. Die Internet-Suchmaschine Google wurde daraufhin mit Fragen zu Herzogin und Prinz bestürmt. Kurios: „Wann ist Frühling?“ („When is spring?“) soll am Montagvormittag eine der am häufigsten auf Englisch gestellten Fragen gewesen sein. Stimmt das?

Viele Nutzer wollten nach der Meldung aus London mehr über das royale Paar wissen - vor allem, wie alt Meghan sei und wann die beiden geheiratet hatten. Auf Platz 10 aller weltweit auf Englisch gegoogelten Fragen, nicht nur zu den beiden, stand tatsächlich die Frage „When is spring?“, wie Google-Mitarbeiter auf Nachfrage mitteilten.

Vor allem Nutzer aus Neuseeland und Australien fragen nach

Bedeutet dies, dass viele Anhänger der Royals die Jahreszeiten nicht so genau kennen? Eher nicht. Es fällt auf, dass die meisten Fragen dieser Art in Australien und Neuseeland gestellt wurden. Auch in Südafrika gab es überdurchschnittlich häufig Frühlings-Fragen. Diese Commonwealth-Länder liegen auf der Südhalbkugel. Dort dürfte die Ankündigung des Kensington-Palasts bei einigen für Verwirrung gesorgt haben, denn in Australien, Neuseeland und auch Südafrika ist derzeit Frühling. Für die dortigen Fans des britischen Königshauses kommt das Baby also im Herbst zur Welt.

Von dpa/RND