New York

Nicht nur musikalisch lebt Ariana Grande derzeit auf der Überholspur – auch in ihrem Liebesleben gibt die 25-Jährige gerade mächtig Gas. Im Mai machte die Sängerin ihre Beziehung zu Comedian Pete Davidson öffentlich, wenige Wochen später verlobte sich das junge Paar und lebt inzwischen gemeinsam in einer 16 Millionen Dollar teuren Wohnung im New Yorker Stadtteil Chelsea.

Ein eigentlich harmloses Foto bei Instagram sorgte nun für wilde Spekulationen bei Grandes Fans. Haben die hübsche Sängerin und der „Saturday Night Live“-Star etwa den nächsten Schritt gewagt? Erwarten die beiden ein Kind?

Auf ihrem Instagram-Profil wollte die Sängerin eigentlich nur Werbung für ihr neues Parfüm machen. Doch auf dem Bild ist im Hintergrund ein Kinder-Reisebett zu sehen. „Was ist los? Bist du schwanger?“, „Was macht das Babybett da?“ oder einfach nur „Mutter“ kommentierten ihre Fans. Ariane Grande machte sich einen Spaß daraus und heizte die Gerüchte mit dem Kommentar „mein geheimes Kind natürlich“ weiter an.

Wenig später klärte die 25-Jährige ihre Fans auf. „Das ist der Laufstall für Piggy Smalls“, schrieb Grande. Piggy Smalls ist das gemeinsame Mini-Hausschwein von Grande und Davidson, das vor kurzem bei dem Paar eingezogen ist – illegal. In New York ist es verboten, Schweine als Haustiere zu halten. Ob Grande sich mit dem Post einen Gefallen getan hat?

Von RND/mat