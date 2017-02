Los Angeles. Der Geruch des Erfolges. Ihre Fashion-Kollektion wurde zwar vom Kaufhaus „Nordstrom“ wegen schlechter Verkaufszahlen aus dem Sortiment genommen, doch mit ihrem gleichnamigen Parfum erzielt Ivanka Trump Erlösrekorde.

Das blumige Eau de Parfum kletterte am Wochenende an die Spitze in der US-Verkaufsrangliste bei „Amazon“ in der Kategorie „Beauty“. Die kleinere Reise-Version von „Ivanka Trump“ wurde zeitweise auf Platz 2 geführt.

„Nur gekauft, um Ivanka zu unterstützen“

Begehrt; Das Ivanka-Trump-Parfüm. Quelle: Amazon/Screenshot

Ein Grund für den Erfolg ist offenbar ihr Vater: Viele Käufer machen keinen Hehl daraus, dass sie mit ihren Portemonnaies die Politik des Präsidenten gutheißen. Eine Online-Kundin schrieb: „Als Trump-Anhängerin ist dieser Geruch ein Muss für mich.“

Eine andere Käuferin offenbart, dass sie die Trump-Tochter, deren exklusiven Modestücke mittlerweile sogar auf den Wühltischen bekannter europäischen Off-Price-Ketten gelandet sind, helfen wolle. „Ich habe das Parfum nur gekauft, um Ivanka zu unterstützen. Zu meiner Freude habe ich festgestellt, es riecht auch fantastisch.“

Es gibt aber auch Kommentare, die in die andere Richtung geben.“Es hat einen faschistischen, rassistischen Geruch … der Duft wurde wohl von Daddy inspiriert“, ätzt ein User.

Ivanka Trump hatte 2007 eine Schmucklinie herausgebracht, seit 2011 werden auch Kleidung und Schuhe unter ihrem Label verkauft. Die Geschäftsfrau war nach Trumps Wahlsieg wegen umstrittener PR-Aktionen für ihre Produkte kritisiert worden.

Von Dierk Sindermann/RND/zys