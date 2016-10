New York. „Wir danken Gott für diesen Segen“, sagte die Musikerin dem Magazin „ People“ in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht.

Bereits im April hatte Jackson einen Teil ihrer Welttournee bereits mit der Begründung „Familienplanung“ verschoben. Damals hatte die Schwester des 2009 gestorbenen „King of Pop“ Michael Jackson die Gerüchte über eine Schwangerschaft aber nicht bestätigt.

2012 hatte Janet Jackson den Unternehmer Wissam Al Mana (41) geheiratet, es ist ihre dritte Ehe. Für sie ist es das erste Kind.

Von RND/dpa